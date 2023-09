Scoppia l'incendio durante la produzione di carbonella: pompieri in azione per fermare le fiamme

Tanti mezzi dei Vigili del Fuoco in azione per circoscrivere il rogo che si è scatenato martedì mattina in via Abbadesse, fra Bagnacavallo e Villa Prati. Stando alle prime ricostruzioni il rogo sarebbe scoppiato presso un'azienda in cui era in corso la produzione di carbonella. Qui, proprio durante le operazioni di routine della lavorazione si sarebbe innescato l'incendio che, a causa della tanta legna presente, ha richiesto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunte immediatamente squadre e autobotte dei pompieri di Lugo e Ravenna per spegnere le fiamme e contemporaneamente circoscrivere la zona del rogo. Per l'intervento è stato richiesto il supporto anche di altri mezzi provenienti da Bologna e Ferrara. L'obiettivo dei Vigili del Fuoco è evitare che il rogo si propaghi nei campi circostanti.

Notizia in aggiornamento...