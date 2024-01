Fiamme avvolgono il tetto della casa: pompieri in azione per spegnere il rogo

Alle 19,50 di martedì le squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Ravenna, di Lugo e di Imola sono intervenute in via Luigia Bendazzi a Santerno per domare un incendio che si era scatenato nel tetto in legno di una casa. Il rogo ha coinvolto un'abitazione singola di due piani con struttura portante in muratura e tetto in legno con coibentazione. Le fiamme, dalle testimonianze raccolte, sarebbe scaturito dal camino e avrebbe completamente distrutto il tetto. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza di pannelli fotovoltaici su una delle due falde del tetto.