Scoppia l'incendio nella cucina di casa: muore un gatto, anziana in ospedale

C'è un altro incendio da registrare in provincia, dopo quello scoppiato giovedì mattina a Reda di Faenza, nel quale un uomo è rimasto ferito. Attorno alle 10.30 le fiamme sono partite anche all'interno della cucina di un'abitazione in via Manzoni 43 a San Pancrazio di Russi. Il rogo, le cui cause sono ancora al vaglio degli esperti, pare sia partito dal piano cottura della cucina. A farne le spese un'anziana che avrebbe respirato parecchio fumo: la donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 che, dopo averla stabilizzata sul posto, l'ha trasportata all'ospedale di Ravenna con urgenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna con due mezzi per estinguere l'incendio che ha coinvolto tutta la casa. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il gatto presente all'interno della casa, che ha perso la vita nel rogo.