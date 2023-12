Le fiamme si sprigionano dallo scaldaletto: appartamento a fuoco e un ferito in ospedale

Si contano un appartamento in fiamme e un ferito grave nell'incendio avvenuto intorno alle 8.40 di giovedì mattina a Reda di Faenza, in una casa bifamiliare in via Saldino 18. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Faenza con l'ausilio dei Vigili del Fuoco faentini intervenuti sul posto con un'autobotte e un camion di supporto con bombole di ossigeno. Stando alle prime ricostruzioni pare che un uomo di 70 anni, che si trovava a letto per motivi di salute, si sia accorto del principio d'incendio partito da uno scaldaletto elettrico. Il 70enne a quel punto ha provato ad allontanarsi, ma sarebbe rimasto comunque coinvolto dalle fiamme. Il rogo si è poi propagato a tutta la camera da letto. L'incendio è stato fortunatamente notato da un passante che ha visto fumo e fiamme uscire dall'edificio. Velocemente è giunto sul posto il 118 con ambulanza ed elicottero oltre ai Vigili del Fuoco. Dopo aver aiutato l'uomo a uscire di casa, il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.