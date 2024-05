Fiamme in città, il fumo avvolge una palazzina. Decine di persone intossicate: tra loro anche bambini

Il bilancio è di circa 25 persone intossicate, fra cui anche diversi bambini, con una palazzina dichiarata inagibile a causa dell'incendio scoppiato in via Tommaso Gulli a Ravenna. L'allarme è scattato intorno alle 23 di martedì, al civico 112 della strada del quartiere Darsena, dove per cause ancora da accertare avrebbe preso fuoco un mezzo che si trovava nei garage di una palazzina. Ancora da chiarire cosa abbia portato al rogo del veicolo che, stando alle prime informazioni, potrebbe essere uno scooter. L'incendio sviluppatosi ha subito creato una grande quantità di fumo che, in breve tempo, ha avvolto tutto l'edificio salendo attraverso la tromba delle scale e impedendo alle 16 famiglie che abitano il condominio di poter uscire.

Sul posto sono quindi accorsi in massa i soccorsi, con alcuni occupanti dell'edificio che avevano già evacuato la palazzina. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra da Ravenna e una da Cervia, con supporto di autoscala, autobotte e mezzi con le bombole di ossigeno. Presenti sul posto anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, oltre al personale del 118 giunto in soccorso con quattro ambulanze e un'automedica. Tutte le persone coinvolte dall'incendio del fumo avevano respirato fumo e, nonostante non fossero state individuate gravi forme di intossicazione, si è deciso di trasportare in ospedale circa 25 persone, tra cui bambini e anziani. Per la notte la palazzina è stata dichiarata inagibile, pur non avendo subito danni strutturali. Ancora dunque un grave episodio nel quartiere Darsena, dopo l'incendio appiccato da un piromane al distributore di piazza dei Caduti sul Lavoro, avvenuto circa un mese fa.