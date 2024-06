“Inciampi volutamente ceramici”: la tradizionale mostra di fine anno del Liceo Artistico di Faenza

Mercoledì 5 giugno, alle ore 10:00, nella corte del Liceo Artistico di Faenza in Corso Baccarini 17, si terrà l’inaugurazione della mostra di fine anno “Inciampi volutamente ceramici” alla presenza del sindaco Massimo Isola. La mostra prevede l’esposizione delle opere progettate e realizzate durante l’anno scolastico dagli studenti liceali nelle materie di progettazione e laboratorio del design ceramico. La mostra rimarrà aperta dalle ore 10 alle ore 13 di mercoledì 5 giugno e dalle ore 9 alle ore 12 del 6 giugno e sarà possibile la visita da parte d tutta cittadinanza. Sarà l’occasione anche per visitare gli ambienti della più importante scuola ceramica italiana. La mostra vuole mettere in luce l’intera esperienza didattica degli studenti dalla classe prima sino alla classe quinta e mostrare l’evoluzione del processo di apprendimento.