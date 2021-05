Terribile incidente: l'aereo precipita al suolo e prende fuoco, morti due piloti

Tragedia nel ravennate venerdì mattina. Un piccolo aereo intorno alle 12.10 è precipitato in una zona non lontana dall'aeroporto La Spreta di Ravenna, nei pressi di via Fosso Ghiaia. L'aereo si è incendiato al suolo sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. In cielo si è alzata un'alta colonna di fumo nero, visibile da lontano. L'aereo ha percorso un centinaio di metri, per poi schiantarsi contro un muro e prendere fuoco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per le due persone a bordo non c'è stato nulla da fare: sono morte carbonizzate tra le fiamme. Si tratta di un pilota della Skydive Pull Out, scuola di paracadutismo ravennate, e di un altro pilota proveniente da fuori. I due stavano facendo una lezione. Per i rilievi sono intervenuti Carabinieri di Cervia-Milano Marittima e Ravenna, Vigili del fuoco per spegnere l'incendio e il procuratore capo Daniele Barberini.

Foto Massimo Argnani