Tragedia nei campi: resta impigliato nell'attrezzo agricolo e muore a 40 anni

Grande dolore a Cesenatico per la morte di un contoterzista agricolo di Cannucceto molto noto e apprezzato. Il 41enne Luigi Foschi è rimasto vittima di un tragico incidente mentre lavorava nei campi. L'uomo lavorava nella consolidata attività di famiglia fornendo servizi agro-meccanici con trattori e altri mezzi.

A trovarlo morto giovedì notte è stato il fratello, preoccupato per il mancato ritorno a casa dopo il lavoro. Dalla prima ricostruzione dei Carabinieri giunti sul luogo della tragedia a Pisignano di Cervia, pare che l'uomo stesse lavorando in un terreno agricolo quando è rimasto vittima di un incidente purtroppo fatale rimanendo impigliato nell'attrezzo con cui stava lavorando. La famiglia, non vedendolo rientrare a casa, si è ovviamente allarmata e, giunta sul posto nella notte, ha trovato il 40enne senza vita.

La dinamica precisa del fatto è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Attualemente la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, del fatto è stato informato il pm di turno Silvia Ziniti. Ancora da capire come il lavoratore sia rimasto impigliato nell'attrezzo agricolo in questa tragica fatalità. Non appena appresa la terribile notizia, tantissime persone hanno rivolto all'uomo scomparso un pensiero via social, a testimonianza di quanto fosse apprezzato per la sua attività lavorativa.