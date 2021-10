Cade dal tetto mentre stava facendo dei lavori per un'amica: portato in ospedale

Una brutta caduta dal tetto e la corsa in ospedale: questa è la disavventura capitata a un uomo di 32 anni, di nazionalità straniera, che stava compiendo dei lavori per un'amica in una casa in via Cella a Santo Stefano. Il fatto è avvenuto intorno alle 16 di mercoledì. L'uomo si trovava sulla tettoia dell'abitazione quando, per cause ancora da accertare, la superficie sulla quale si trovava si sarebbe sfondata facendo cadere rovinosamente a terra il 32enne da un'altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, oltre a una squadra di Vigili del Fuoco di Ravenna e ai Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. L'uomo è sempre rimasto cosciente, ma considerata la caduta e i traumi riportati i medici hanno deciso di trasportare il paziente, con codice di media gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena.

Foto Massimo Argnani