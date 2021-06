Violento schianto tra tre veicoli sulla Ravegnana: strada chiusa al traffico, tre feriti

Il sinistro è avvenuto all'altezza di via Nuova che porta a Filetto e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni

Grave incidente stradale giovedì mattina, poco prima delle 11, a Ravenna sulla Ravegnana. Il sinistro è avvenuto all'altezza di via Nuova che porta a Filetto: tre auto - una Renault Clio condotta da una ragazza, una Volkswagen Golf con a bordo un uomo e un furgone commerciale Doblò - sono venuti a collisione. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il Doblò e la Clio stessero viaggiando da Forlì verso Ravenna quando, nello svoltare a sinistra, la Clio si sia scontrata con la Golf che arrivava da Ravenna. Nell'urto, la Clio si è girata su se stessa di 180 gradi finendo nella corsia opposta e scontrandosi con il Doblò, mentre la Golf si è fermata a una ventina di metri dall'impatto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del Fuoco di Ravenna e Forlì. Il conducente del Doblò è stato portato in ospedale con codice di bassa gravità, quella della Clio all'ospedale di Cesena con codice di media gravità e quello della Golf sempre in codice di media gravità al Bufalini, in elicottero. La Polizia locale di Ravenna ha chiuso la strada al traffico per permettere i rilievi di legge e i soccorsi.

Foto Massimo Argnani