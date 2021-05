Incidente alla Marcegaglia, "Precipitata una pinza di oltre 3 tonnellate"

"Nella mattinata di sabato un guasto meccanico ha provocato il distacco di una pinza di sollevamento dei coil, presso lo stabilimento della Marcegaglia di Ravenna. L’attrezzo di oltre 3 tonnellate è precipitato al suolo in caduta libera. Solo il caso ha evitato che il guasto non avesse conseguenze tragiche". A riportare l'accaduto il Sindacato Generale di Base, specificando che "fortunatamente nel punto di caduta non erano presenti coil, e questo ha impedito che la pinza rimbalzasse colpendo il lavoratore presente".

"Questa volta, per fortuna, si è evitata la tragedia, ma questo non giustifica certo la dirigenza di Marcegaglia che dovrà rispondere dell'accaduto", interviene il Partito Comunista di Ravenna, che "esprime la propria solidarietà ai lavoratori Marcegaglia e si schiera a fianco dei sindacati di base nelle indagini che necessariamente andranno fatte all'interno dell'azienda per identificare i responsabili del pericolosissimo incidente. A fronte di un incremento dei profitti, nonostante i Covid, - sulla pelle dei lavoratori - ci chiediamo quali siano le somme destinate dall'azienda alla manutenzione per la sicurezza sul luogo di lavoro".