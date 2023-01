Finisce con l'auto tra i rovi in un fossato di via Trieste: automobilista ferita

Potrebbe essere dovuto al maltempo l'incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio, poco prima delle 17, in via Trieste all'altezza dello svincolo della Classicana. Una donna, una 48enne, stava guidando al volante di una Suzuki Splash quando improvvisamente è uscita di strada, capovoltandosi nel fossato adiacente alla sede stradale.

La ferita è stata estratta dall'auto, completamente avvolta dai rovi, dai Vigili del fuoco di Ravenna, per essere poi consegnata al personale del 118. La donna, tuttavia, ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre l'accertamento alcolimetrico ha dato esito negativo. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.