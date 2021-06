Violento schianto all'incrocio con la Vespa: 43enne in ospedale

Per cause in corso di accertamento da parte del personale, sul posto i due mezzi sono entrati in collisione

Brutto incidente venerdì mattina a Faenza. Poco prima delle 12.30, il personale della sezione infortunistica del comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina è intervenuto con due pattuglie in via Naviglio, all’incrocio con via Proventa, per un sinistro stradale, su richiesta della centrale operativa del 118.

Due i mezzi coinvolti: una Vespa Piaggio, sulla quale viaggiava un uomo di 43 anni, e una berlina Bmw con al volante una 34enne di Riolo Terme. Per cause in corso di accertamento da parte del personale, sul posto i due mezzi sono entrati in collisione. Il conducente della Vespa è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.