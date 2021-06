Due auto si scontrano e finiscono nella scarpata: attimi di paura in Darsena

Brutto incidente nella prima mattinata di sabato in via Darsena. Intorno alle 8.15 due auto, nella strada tra il nuovo ponte Teodorico e via Antico Squero, sono venute a collisione ed entrambe sono finite nella scarpata laterale, sfondando la protezione di sicurezza e rimanendo in bilico sul lato stazione ferroviaria.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e auto medica. Le tre persone a bordo della Bmw, tra le quali una bambina, sono uscite autonomamente dall'auto, mentre i due a bordo della Toyota Picnic finita su un fianco - seppur coscienti - sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco di Ravenna, per poi essere portati all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico diverse pattuglie della Polizia locale di Ravenna, che hanno chiuso la corsia in direzione mare.