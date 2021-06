Perde il controllo della bici e finisce nel fosso: soccorso dall'elicottero, è gravissimo

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, in seguito si è deciso di fare intervenire l'elicottero da Bologna

Ancora un incidente nel ravennate, dopo quello avvenuto sabato mattina in Darsena a Ravenna e quello, mortale, di venerdì sera a Lugo. Sabato mattina, intorno alle 13, un 47enne rumeno stava percorrendo via Stradello, a Bagnacavallo, in sella alla sua bicicletta, quando giunto all'altezza del civico 7 - forse a causa di un malore - ha perso il controllo della bici ed è caduto nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, in seguito si è deciso di fare intervenire l'elicottero da Bologna con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna, nel sinistro non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.