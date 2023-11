Operaio folgorato mentre monta un macchinario: 22enne gravissimo

Un ragazzo ravennate di 22 anni è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina in Brianza. Il giovane, addetto di una ditta esterna di Conselice, era al lavoro in un impianto a Burago di Molgora, in Brianza, quando intorno alle 7.30 del mattino è partita una chiamata con richiesta di soccorso.

Secondo quanto al momento ricostruito, il 22enne era impegnato nell'attività di montaggio di un pallettizzatore quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto folgorato. Nell'azienda si sono precipitati i soccorsi del 118 in codice rosso con ambulanza e auto medica, insieme ai Carabinieri della compagnia di Vimercate.

Per il ragazzo, soccorso in condizioni gravissime, è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Insieme ai militari dell'Arma a Burago martedì mattina sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale dell'Ats. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulle cause all'origine del grave infortunio. Il 22enne è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.