Una domenica con un drammatico scontro frontale lungo la via Emilia: una persona perde la vita

Tragedia domenica mattina intorno alle 11:30 alle porte di Faenza dove lungo la via Emilia si è verificato un incidente mortale. Una persona ha perso la vita all'altezza del civico 68 in conseguenza di un violento scontro frontale tra due auto. Una nota di Anas informa che il traffico è rallentato al chilometro 59 e sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma sono operative anche le squadre Anas, il 118 e la Polizia Locale di Faenza per la gestione dell'emergenza.