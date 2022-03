Incidente mortale al porto di Taranto: a Ravenna le navi suonano le sirene a lutto

Al porto di Taranto è morto un altro lavoratore. Secondo le prime ricostruzioni, Massimo De Vita ha perso la vita mentre era impegnato in operazioni di movimentazione di pale eoliche. E per mercoledì, in segno di lutto, è stato indetto uno sciopero nazionale di un’ora ad ogni fine turno o prestazione di lavoro di tutti i lavoratori dei porti italiani. Le sirene delle navi ormeggiate al porto di Ravenna suoneranno alle 12.

"A distanza di poco meno di un anno, è la seconda persona che perde la vita durante le operazioni di carico/scarico di pale eoliche. L’incidente di martedì mattina riaccende tristemente i riflettori sugli elevati rischi del lavoro portuale - spiegano dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti . Lo scorso 17 luglio Hysa Bujar, in Macegaglia, e il direttore di macchina egiziano imbarcato sulla nave Argo I, il 19 agosto del 2020 Franco Pirazzoli, in Ifa, persero la propria vita in infortuni, nel porto di Ravenna, che si sarebbero potuti facilmente evitare. Ogni porto piange le proprie morti e le morti degli altri. Ogni lavoratore, portuale e non, esce di casa per lavorare e non è sicuro di rientrare a casa vivo. Al di là della retorica e del cordoglio che si ripete a ogni morte, sono ormai noti i provvedimenti da adottare per diminuire il rischio che, anche domani, ci si debba dolere per l’ennesimo morto. Per il lavoro portuale occorre rimettere al centro la parola “sicurezza” nell’agenda delle istituzioni ministeriali e del Governo, a partire dalla emanazione dei necessari provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 272/99, che attendono da almeno un decennio la propria emanazione, ripetutamente sollecitati dalle organizzazioni sindacali. Servono in particolare i regolamenti attuativi sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro settore trasporti e microimprese.".