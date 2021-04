Violento schianto all'incrocio con un'auto: motociclista sbalzato sull'asfalto

Violento scontro tra due mezzi nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 16.30 un 25enne rumeno residente nel ferrarese stava viaggiando su via Basilica, dalla Romea verso l'Adriatica, in sella a una moto Kawasaki Ninja quando, giunto all'altezza dell'abitato di Savarna, è venuto a collisione con un'auto, una Fiat Panda condotta da una 42enne residente in zona, che si immetteva da via Fenaria Vecchia sulla Basilica verso Sant'Alberto, senza accorgersi che dalla sua sinistra sopraggiungeva la moto.

Nel violento scontro, il motociclista è stato sbalzato a una decina di metri dal punto d'impatto, rimanendo cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Illesa invece l'automobilista, che ha rifiutato le cure dei sanitari. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico a senso unico alternato è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.