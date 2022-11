Tragico incidente durante i lavori di scarico in porto: muore un marittimo

Tragedia martedì mattina nel porto di Ortona, dove un marittimo di 41 anni, di nazionalità filippina, è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a bordo di un galleggiante dell'azienda ravennate Micoperi ormeggiato nello scalo. La notizia è riportata da ChietiToday.

Da una prima ricostruzione della Capitaneria di porto di Ortona, che sta conducendo le indagini coordinate dalla Procura di Chieti, la tragedia è successa intorno alle 9 alla banchina di “Riva Nuova” sul mezzo della Micoperi 'Micourier 2', un galleggiante con porto base nel sorgitore di Ortona solitamente impiegato come supporto alle piattaforme. L’incidente sarebbe avvenuto mentre a bordo erano in corso operazioni di trasbordo del carico, per via del cedimento strutturale dell’imbragatura che ha portato alla caduta del materiale che era all’interno della stessa.

Il marittimo è stato violentemente colpito alla testa dalle fasce dell’imbragatura e dal materiale caduto ed è successivamente stato sbalzato in acqua. Il malcapitato, recuperato dall’acqua direttamente dai suoi colleghi, era ancora in vita all’arrivo del 118. Il trasferimento verso il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, effettuato in elicottero, lasciava qualche barlume di speranza. Purtroppo però alle 11.30 circa è arrivata la notizia del suo decesso.

Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto di Ortona e del servizio Spsal della Asl, cui il magistrato di turno della Procura di Chieti ha delegato le indagini volte a ricostruire cause e responsabilità, disponendo altresì il sequestro dell’area e delle dotazioni di bordo presenti nello spazio dell’infortunio. Dell’accaduto sono state avvisate le competenti autorità filippine presenti sul territorio italiano.