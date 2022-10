Sciagura stradale: scontro con un’auto, perde la vita uno scooterista

Tornano a macchiarsi di sangue le strade del Ravennate. In uno scontro con un’auto ha perso la vita uno scooterista. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato in via Accarisi, nei pressi di via Biancano, a Pieve Cesato. La dinamica dei fatti è al vaglio degli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina: lo scooterista, un 76enne di Russi, che proveniva da via Biancano e che si stava immettendo verso Pieve Cesato nell’arteria principale, è venuto a collisione con una Volkswagen Golf che procedeva in direzione della Brighellese.



A seguito dell’impatto lo scooterista è rovinato nel fossato che costeggia la carreggiata privo di sensi. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un’ambulanza e l’auto col medico a bordo, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Illeso l’automobilista, sottoposto agli accertamenti del caso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge.