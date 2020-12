Abbatte la sbarra del passaggio a livello con l'auto, poi si dà alla fuga

Ha abbattuto la sbarra di un passaggio a livello e poi si è dato alla fuga. Giovedì mattina, intorno alle 9.30, una Lancia Lybra condotta da un 83enne ravennate si è schiantata contro la sbarra del passaggio a livello tra via Basilica e via Battaglina, abbattendola. L'anziano, però, invece di fermarsi si è allontanato facendo finta di nulla.

Grazie alle dichiarazioni di un testimone, una pattuglia della Polizia locale ha rintracciato l'uomo, che ha ammesso tutto spiegando di non essersi accorto del semaforo rosso e della sbarra in chiusura a causa del riflesso del sole, e di essersi allontanato senza scendere dall'auto convinto di non aver provocato danni, in quanto controllando dallo specchietto retrovisore non aveva notato la sbarra abbattuta. Al momento del controllo presso l'abitazione dell'anziano, la Lancia aveva il parabrezza anteriore completamente distrutto sul lato del contatto con la sbarra. La Polizia locale ha quindi multato il trasgressore.