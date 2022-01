Abbattuto in un incidente un traliccio dell’alta tensione: chiuso un tratto di Romea

In seguito a un incidente che ha causato l’abbattimento di un traliccio dell’alta tensione in via Canala, la strada statale 309 Dir è provvisoriamente chiusa al traffico tra l’intersezione con la provinciale 1 (chilometro 1,400) e con la statale 16 (km 5,200) per consentire ai tecnici del gestore elettrico i lavori di ripristino. Per la durata dell’intervento il traffico leggero proveniente da Venezia e diretto a sud è deviato in uscita sulla provinciale 1 alla rotatoria di S. Alberto (km 1) mentre il traffico pesante è indirizzato su Via Romea Nord alla rotatoria Degli Spedizionieri (km 0).

Inoltre, per la circolazione proveniente dalla statale 16 è istituita l’uscita obbligatoria su Via Faentina e Via Romea Nord (km 148,500) con ingresso sulla statale 309 Dir alla rotatoria degli Spedizionieri (km 0). Il traffico proveniente dall’autostrada A14 Bis è invece indirizzato sulla statale 16 e successivamente sulla viabilità locale. Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire la statale al traffico non appena completato il ripristino della linea dell’alta tensione.