Durante il sorpasso sbanda e finisce ribaltato nel fosso: uomo ricoverato in gravi condizioni al "Bufalini"

Spaventoso incidente sull'Adriatica nella serata di Ferragosto. A rimanere coinvolto un uomo di 41 anni residente in provincia di Ferrara che, su una Ford, stava procedendo sulla statale proprio in direzione della città estense. L'uomo, a quanto pare da una prima ricostruzione dei fatti, ha sorpassato un'Alfa con a bordo alcuni ragazzi: durante la manovra di sorpasso ha toccato sulla fiancata sinistra l'auto che stava superando. La sua vettura ha così iniziato a sbandare, finendo la sua corsa per un centinaio di metri nel campo a destra della sede stradale, per poi ribaltarsi. Il sinistro è avvenuto poco prima dell'abitato di Alfonsine, nei pressi della nuova rotonda.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che sono giunti con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. Dopo aver praticato le prime cure del caso al 41enne, lo hanno trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Intervenuta per i rilievi la Polizia Municipale della Bassa Romagna e i Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso. Lievi le ripercussioni sul traffico veicolare.

(Foto Massimo Argnani)