Alza troppo il gomito, si schianta contro un mezzo per la raccolta rifiuti e fugge: denunciata

La donna si trovava alla guida di un suv, quando è impattata contro un mezzo per la raccolta rifiuti

Una 27enne faentina, domiciliata a Forlì, è stata denunciata a piede libero dopo aver causato un incidente con fuga. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 2. La donna si trovava alla guida di un suv, quando è impattata contro un mezzo per la raccolta rifiuti. A seguito dello scontro si è dileguata, senza sincerarsi delle condizioni del malcapitato autista. Una pattuglia dell'Arma, impegna in un servizio notturno finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, si è messa sulle tracce del mezzo segnalato poco prima alla centrale operativa, rintracciandolo poco dopo. Solo dopo aver intimato varie volte l’alt e attivato i dispositivi luminosi e sonori la conducente si è fermata.

Fin da subito è apparso chiaro che la giovane avesse alzato troppo il gomito: alito fortemente vinoso, occhi lucidi e arrossati e pupille dilatate. Ma al momento dell'alcoltest si è rifiutata di sottoporsi all'accertamento. Successivamente il conducente del mezzo tamponato ha presentato certificato medico, con referto di cinque giorni. Stante quando accertato, la giovane è stata denunciata con le accuse di "rifiuto dell'accertamento dello stato d'ebrezza" e "omissione di soccorso alle persone ferite in indicente stradale", oltre al ritiro della patente di guida.