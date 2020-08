Investe un'anziana e scappa: è caccia al "pirata" della strada

Caccia al pirata della strada. Mercoledì mattina, intorno alle 12, un'anziana che viaggiava in bicicletta su via Ravegnana e si stava per immettere su via San Mama è stata colpita da un'auto che, provenendo dalla destra della donna in bici, ha saltato lo 'stop' e ha colpito l'anziana, facendola cadere a terra. L'automobilista poi, invece di fermarsi per prestare soccorso alla vittima, si è dato alla fuga.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'ambulanza, che hanno portato la ferita all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. La Polizia locale di Ravenna, giunta sul posto, ha dato il via alle ricerche del "pirata" della strada, diramandole a tutte le forze dell'ordine. L'incidente è stato notato da alcuni testimoni, che hanno raccolto anche il numero di targa dell'auto. Le forze dell'ordine invitano pertanto l'automobilista a presentarsi spontaneamente in un ufficio di Polizia.