Auto piomba sull'esterno di un bar, poi devasta un semaforo: il conducente innesta la retromarcia e fugge via

Non ha coinvolto per fortuna nessun passante la Mercedes, con targa straniera, che nella serata di Pasqua ha devastato l'esterno di un bar di via Zalamella e successivamente distrutto l'impianto semaforico: diversamente, staremmo purtroppo parlando di una tragedia. Il fatto è avvenuto intorno alle 21 di domenica sera nei pressi del bar Dolce Pausa, locale che si trova proprio nei pressi del semaforo tra via Zalamella e via Battuzzi.

Una Mercedes, dalle prime testimonianze non è chiaro se si trattasse di una Classe A o una Classe B, con targa straniera, stava procedendo su via Zalamella in direzione est, verso via Sant'Alberto quando per cause in corso di accertamento ha prima divelto le vetrate dei dehors del locale e poi il semaforo. Il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine, si è fermato per pochissimi secondi: ha poi innestato la retromarcia, ha fatto inversione ed è fuggito con l'auto malconcia in via Berardi, parallela di via Battuzzi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato per la ricerca dell'auto e la Polizia Locale di Ravenna per la dinamica dell'incidente. La ricerca del mezzo è stata diramata a tutte le forze dell'ordine: potrebbe non aver percorso molta strada visto i danni riportati nel sinistro.