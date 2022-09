Vola fuori strada e si cappotta in un campo mentre va in auto con il suo cane: donna in ospedale

E' finita fuori strada cappottandosi in un campo. Brutto incidente stradale mercoledì mattina a Punta Marina, intorno a mezzogiorno e mezza. Una donna di 54 anni residente in zona stava viaggiando lungo via dell'Idrovora a bordo di una Mazda 2 quando, probabilmente in maniera autonoma, è andata fuori strada cappottandosi in un fosso alla sua sinistra e sbattendo contro un terrapieno che conduce a un campo.

Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno estratto la ferita, rimasta sempre cosciente, dall'abitacolo dell'auto. La donna è stata poi portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. A bordo dell'auto, un veicolo sostitutivo, c'era anche il pastore tedesco della 54enne, che è uscito indenne dall'incidente ma che, spaventato, è scappato nei campi vicini. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.