Si schianta a tutta velocità in mezzo alla rotonda: donna grave in ospedale

E' "volata" con l'auto proprio in mezzo alla rotonda. E' quanto successo martedì mattina, poco prima di mezzogiorno, a Conselice. Una 51enne stava viaggiando a bordo di una Peugeot 807 lungo via Puntiroli, provenendo da via Bastia in direzione di Conselice. La donna, forse a causa di un malore, dopo aver superato il cimitero è arrivata alla rotonda del "Monumento al ranocchio" a forte velocità, sbattendo prima contro il cordolo d'ingresso della rotatoria, per poi "volare" in mezzo alla stessa.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo che hanno liberato la ferita, rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto. La donna è stata poi trasportata in elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico, con la strada chiusa per poco meno di un'ora, è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.