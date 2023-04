L'auto avvolta da una palla di fuoco, accosta a bordo strada e vede il suo mezzo andare in cenere

Auto avvolta dalle fiamme mentre sta viaggiando. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato (8 aprile) attorno alle 9,10. L’incendio ha coinvolto una Opel Meriva, l’auto mentre percorreva la Faentina con direzione di marcia Ravenna Fornace Zarattini, all’altezza dello svincolo con la Statale 16, ha avuto problemi e ha iniziato a prendere fuoco. Le fiamme sono divampate dal motore, il conducente che era da solo in auto ha avuto tempo di accostare a bordo strada per poi vedere un crescendo del rogo.

Immediata la richiesta dei soccorsi, con l’intervento dei Vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con una squadra. Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale di Ravenna. La strada è stata riaperta non appena ultimato l’intervento. L'auto è andata completamente distrutta.