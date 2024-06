L'auto cappotta nel campo, la conducente perde la vita del drammatico incidente

A notare la vettura cappottata in un campo di grano sono stati, intorno alle 7, gli automobilisti che percorrevano via Mandriole all'altezza del civico 62 e hanno dato l'allarme facendo accorrere l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco da Comacchio (in quanto le squadre ravennati erano ancora impegnate nell'incendio alla Docks Cereali) e si è alzata anche l'elimedica. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto si sono resi conto che, nell'abitacolo della 500, c'era ancora la guidatrice in stato di incoscienza. Liberata dalle lamiere dal personale del 115 e affidata ai sanitari, per oltre mezz'ora questi ultimi hanno cercato di rianimare la donna ma alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. A perdere la vita è la 38enne Karima Tift che, secondo quanto emerso, abitava poco distante dal luogo dell'incidente.

In via Mandriole è intervenuta la Municipale per i rilievi di rito e, la strada, è stata parzialmente chiusa istituendo il senso unico alternato. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altri veicoli e, sull'asfalto, non sono stati individuati segni di frenate o di impatti. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.