Tragedia nella notte, 4 ragazzi volano fuori strada: 19enne perde la vita

Tragedia sulle strade ravennati nella notte tra sabato e domenica, dove una 19enne ha perso la vita in un fatale incidente. Attorno alle 2.15 una Citroen C3 con a bordo due ragazze e due ragazzi, tutti sulla ventina, stava viaggiando sulla statale Adriatica quando, giunta al curvone di Camerlona - già teatro di vari incidenti - nell'affrontare la curva la giovane al volante ha perso il controllo dell'auto. Il veicolo prima ha impattato a destra contro il guard rail, per poi precipitare nel fosso a sinistra della strada cappottando diverse volte. Una delle passeggere, nell'uscita di strada, è finita fuori dall'abitacolo dell'auto rimanendo bloccata sotto il pesante mezzo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica allertati da alcuni automobilisti di passaggio, insieme ai Vigili del Fuoco di Cervia con la gru. Due ragazzi sono stati portati all'ospedale di Ravenna in condizioni non gravi, un altro all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove fortunatamente si trova fuori pericolo. Nulla da fare, invece, per la ragazza rimasta bloccata sotto il peso dell'auto: si tratta di una 19enne residente nella zona di Argenta.

La strada è stata chiusa al traffico fino alle 6 del mattino per permettere i rilievi di legge. Alla conducente dell'auto è stato fatto il test dell'etilometro. Del fatto è stato informato il pm di turno, Stefano Stargiotti. Sul posto i Carabinieri di Ravenna con il radiomobile e la compagnia di Mezzano, che ha in mano le indagini. Un'altra tragedia si è verificata nella stessa notte nel ravennate, dove un pescatore ha perso la vita in un canale.