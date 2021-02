Perde il controllo dell'auto e si cappotta: donna in ospedale

Brutto incidente lunedì sera intorno alle 18.30 a San Bartolo. Una 48enne stava viaggiando a bordo di una Renault Megane su via Cella da San Bartolo verso Ravenna quando, giunta all'altezza del civico 119, probabilmente a causa dell'attraversamento di un pedone ha perso il controllo dell'auto, si è imbarcata ed è finita cappottata a bordo strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato la donna - rimasta sempre cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ravenna per aiutare nei soccorsi e la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani