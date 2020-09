Auto carambola in un campo nella notte sulla Cervese: un ferito

Incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla via Salara, la strada provinciale che unisce Forlì a Cervia. L'incidente si è verificato intorno alle 3 di notte e ha riguardato un solo veicolo, una Smart che percorreva la provinciale. Il mezzo a Castiglione di Cervia è uscito in modo autonomo dalla carreggiata. Il veicolo, che percorreva la strada in direzione Forlì, è carambolato più volte nel campo adiacente alla sede stradale all'altezza dell'intersezione con via Fornazzo. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118. Il conducente, un trentenne di Castiglione, è stato soccorso e portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Nonostante il ribaltamento nel fosso è uscito da solo dal mezzo ed è stato portato al nosocomonio cesenate con un codice di media gravità. Presenti, per i rilievi, i carabinieri di San Pietro in Vincoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.