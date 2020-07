Si schianta contro un ponticello e finisce nel fosso: giovane in gravi condizioni

Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì a Sant'Andrea di Faenza. Un 19enne, che stava viaggiando a bordo di una Peugeot su via Sant'Andrea, per causa ancora in corso d'accertamento poco prima di mezzogiorno ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, andando a schiantarsi contro un ponticello in cemento di attraversamento tra la strada e il campo, situato sulla corsia opposta alla sua, ribaltandosi poi nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza che hanno estratto il giovane, cosciente, dall'auto, e i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia di Faenza, dai primi rilievi non sembrerebbero essere coinvolti altri mezzi.

Immagine di repertorio