Auto finisce nel fosso: due feriti, grave un uomo

Un incidente stradale ha comportato il ricovero di due feriti, di cui uno in gravi condizioni. E' quanto si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Castel Bolognese. Teatro dell'evento è stata via Casanola. E' qui che, intorno alle 17.30, un'auto con due persone a bordo è finita in un fosso.

Ad aver avuto la peggio è stato un uomo di 56 anni, mentre ha riportato ferite più lievi una donna di 81 anni. Il ferito più grave è stato portato con un codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena da parte del personale del 118, intervenuto sul posto. Fortunatamente non versa in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi dell'accaduto.