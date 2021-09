Auto finisce nel fosso, grave una donna portata al "Bufalini"

Un altro grave incidente si è consumato poco dopo quello che, a Ravenna in via Canale Molinetto, ha ridotto in prognosi riservata una donna austriaca di 57 anni. Infatti alle 21.45 di venerdì sera, a mezzora di distanza dallo schianto a Ravenna, le ambulanze sono tornare a soccorrere un'altra incidentata, finita in gravi condizioni dopo che l'auto su cui viaggiava è finita in un fosso. E' quanto si è verificato a San Pietro in Vincoli, in via Fosso Nuovo. La donna ferita, di circa 60 anni, è stata portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto l'auto medicalizzata e un'ambulanza. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi del sinistro.