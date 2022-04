Perde il controllo dell'auto in curva e finisce capovolta nel fosso: 5 persone in ospedale

Brutto incidente stradale martedì sera nel lughese, nella piccola frazione di Ciribella. Attorno alle 23 una Ford S-Max con a bordo 5 persone - due donne e tre uomini rumeni residenti in zona, tutti con età compresa tra i 25 e i 30 anni - stava viaggiando da Voltana verso Lugo su via Rotaccio quando, nell'affrontare la curva all'intersezione con via Fiumazzo, la donna alla guida del mezzo ha perso il controllo e l'auto è finita capovolta nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e auto medica e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo per aiutare gli occupanti a uscire dal veicolo. 4 di loro sono stati poi portati all'ospedale di Lugo in condizioni non gravi, mentre l'ultimo occupante del veicolo è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.