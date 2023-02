Perde il controllo dell'auto e precipita nel fosso: donna trasportata in ospedale

Perde il controllo e si ribalta nel fosso adiacente alla strada. Tanta paura mercoledì mattina, attorno alle 7, per una donna di 65 anni di Bagnacavallo che

mentre percorreva via Pieve Masiera, diretta verso Bagnacavallo, ha perso improvvisamente il controllo della vettura, una Peugeot 108, finendo nel fosso a lato strada. Ancora da chiarire le cause dell'incidente che non ha coinvolto altri veicoli o persone.

Sul luogo dell'incidente sono subito giunti il 118 con automedica e ambulanza e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. La donna è stata estratta dall'abitacolo e affidata alle cure dei sanitari. La 65enne sarebbe rimasta sempre cosciente e i sanitari hanno deciso di portarla all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Sul posto per i rilievi di legge anche la Polizia Locale della Bassa Romagna.

Le foto della vettura dopo l'incidente