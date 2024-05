Perde il controllo dell'auto e si ribalta sui binari: 30enne portata in ospedale

Un grave incidente si è verificato venerdì pomeriggio a Ravenna. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 16, in via Baiona, poco dopo la rotonda dei Doganieri dove una donna di 30 anni che viaggiava in direzione di Porto Corsini avrebbe perso improvvisamente il controllo dell'auto, una Fiat Punto, sbandato sulla destra e finendo sulla ferrovia che corre parallela alla strada. Il veicolo si sarebbe ribaltato sui binari prima di fermarsi.

La giovane è stata immediatamente soccorsa dal 118, giunta sul posto con ambulanza ed elicottero. Vista la violenta dinamica dell'incidente, i medici hanno deciso di trasportare la 30enne, rimasta sempre cosciente, in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna per la messa in sicurezza dell'auto, oltre che la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del caso. Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio in via Destra Canale Molinetto.