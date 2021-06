Auto fuori strada a Granarolo, trauma cranico per il conducente

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito, con un codice di alta gravità, in un incidente stradale che si è consumato a Granarolo, lungo via Naviglio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 di sabato e ha visto coinvolto il conducente di un'auto che è finita fuori strada. Data la presenza di un trauma cranico, il ferito è stato portato con il codice di massima allerta all'ospedale di Faenza, ma non versa in particolari rischi per la sua vita. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi della dinamica.