Finisce fuori strada in A14: giovane incinta portata di corsa in ospedale

Tanta paura sul tratto ravennate dell'autostrada A14 dove nella tarda mattinata di martedì una 23enne in gravidanza è finita fuori strada in auto. La giovane, originaria di Pescara, era alla guida della sua Honda Jazz e stava procedendo in direzione Bologna quando, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada all'altezza del chilometro 63, nella zona di Faenza. Nell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, la 23enne è rimasta ferita in maniera lieve, ma trovandosi in una fase di gravidanza avanzata, i medici intervenuti sul posto hanno deciso di portarla all'ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta per i rilievi di legge la Polizia Stradale di Forlì.