Perde il controllo dell'auto e si rovescia fuori strada: giovane portata in ospedale

Grave incidente per una giovane romagnola. E' accaduto intorno alle 19,30 in via Camilli ad Albereto di Faenza, dove una giovane di circa 28 anni, appena partita da casa a bordo di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del veicolo e si è rovesciata nel campo alla sua destra. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre la giovane dal veicolo e affidarla ai sanitari, che hanno provveduto a trasportarla in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. La 28enne sarebbe rimasta sempre cosciente. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia locale della Romagna faentina per i rilievi di legge.