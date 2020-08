Vola con l'auto fuori dall'autostrada e si schianta contro i filari d'uva

Brutto incidente che avrebbe però potuto avere conseguenze ben più serie nel primo pomeriggio di martedì. Poco prima delle 13.30 una coppia che viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf sull'autostrada da Lugo verso l'A14bis, poco dopo il casello di Cotignola all'altezza di Barbiano al km 6, è finita fuori strada sbandando a destra e precipitando prima nella scarpata, poi nel campo di un contadino danneggiando 17 filari d'uva prima di arrestare la sua corsa.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo. I due occupanti, un uomo e una donna stranieri di circa 30 anni, sono stati raggiunti dai sanitari: lui ha rifiutato le cure, lei è stata portata all'ospedale di Lugo con codice di bassa gravità per gli accertamenti del caso. Sul posto, per mettere in sicurezza la zona e riparare la rete che delimita l'autostrada, il personale di Autostrade per l'Italia.

Foto Massimo Argnani