Auto fa inversione sull'Adriatica, lo schianto con la moto è violentissimo: morti i due motociclisti

Una vigilia di Pasqua drammatica sulle strade del Ravvenate. Nella prima serata di sabato (30 marzo) due motociclisti hanno perso la vita in un incidente dopo che la loro moto, una Honda modello Cbr, è andata a impattare contro una Volkswagen Golf. A perdere la vita lungo la Statale Adriatica, all’altezza di Savio, sono un uomo (del 1976) e una donna (del 1968) entrambi originari della zona di Lugo e che viaggiavano assieme sulle due ruote.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che entrambi i veicoli andassero da Cervia in direzione Ravenna, quando all’altezza dello svincolo che porta in via Ragazzena l’auto ha fatto un’inversione sulla sinistra non accorgendosi che da dietro stava sopraggiungendo la moto, con i due motociclisti a bordo. L’impatto con la Golf, con a bordo un uomo e una donna residenti nella provincia di Ravenna, è stato violentissimo. Nell’urto i due motociclisti sono caduti rovinosamente a terra, mentre la moto ha terminato la corsa dopo diversi metri. Sulla strada, in quel momento, era presente coda e traffico, a causa di un principio di incendio a un furgoncino all’altezza dell’immissione dove inizia la variante di Savio in direzione Ravenna. Non è da escludere che l’automobilista abbia deciso di compiere la manovra di svolta proprio per via del traffico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli addetti del 118 con automedica, due ambulanze ed elicottero. Purtroppo per i due motociclisti non si è potuto fare altro che constatare il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale medico. Le due persone a bordo della Golf sono state, invece, trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Ravenna, di Cervia e i Carabinieri della compagnia di Cervia. Chiusa la variante, il traffico è stato deviato lungo la vecchia Statale che porta al centro abitato di Savio.