Grave scontro all'incrocio: auto investe ciclista che finisce in ospedale

Una brutta botta all'incrocio fra un'auto e un ciclista. L'incidente si è verificato intorno alle 19 a Massa Lombarda, all'incrocio tra via dei Lombardi e via Bassi. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 25 anni in bici si sarebbe scontrato con un'automobile. In seguito al violento urto il ciclista è caduto rovinosamente a terra, ma sarebbe rimasto sempre cosciente.

Subito sono giunti sul posto i soccorsi del 118, con automedica e ambulanza. I medici, considerato il tipo di trauma hanno quindi deciso di trasportare d'urgenza il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Prima dell'arrivo dei sanitari, tuttavia, l'auto coinvolta nell'incidente si sarebbe allontanata dal posto, mentre il passeggero della vettura è rimasto sul luogo dello scontro. Un comportamento su cui forse dovranno indagare gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, presenti sul posto per i rilievi di legge.