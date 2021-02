Investito mentre fa un giro in bici con suo figlio: ciclista grave in ospedale

Ennesimo incidente della giornata di lunedì nel ravennate. Intorno alle 12 in via Palmiera, tra Massa Lombarda e Mordano, un uomo a bordo di una Fiat Cubo è venuto a contatto con un ciclista che stava facendo un giro nella strada di campagna insieme al figlio, a bordo di un'altra bici. Nel violento urto il ciclista è caduto a lato strada in stato d'incoscienza. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna.