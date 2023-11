Violento scontro fra auto e ciclisti: un ravennate portato in ospedale in condizioni disperate

Un brutto incidente si è verificato alle 11.30 di sabato, quando le squadre di soccorso sono intervenute in via Para, nel comune di Forlimpopoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura e 4 ciclisti. Dalla prima ricostruzione dei fatti sembra che la conducente 27enne di una Peugeot 2008 abbia perso il controllo del proprio mezzo invadendo l'opposto senso di marcia e investendo il gruppo di ciclisti, al'altezza della frazione di Selbagnone. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Cinque erano in totale i ciclisti che componevano il gruppo: due di loro sono stati scaraventati dopo l'urto nella scarpata a lato della strada. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì che ha operato insieme agli operatori sanitari, intervenuti con 3 ambulanze e due elicotteri (uno da Ravenna e uno da Bologna). Gravi le condizioni dei due ciclisti finiti nella scarpata, in particolare di un 57enne originario di Porto Fuori, nel Ravennate, entrambi sono stati trasportati in ospedale. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena. Meno gravi le condizioni dell'altro ciclista, un 70enne. Sul posto la Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese e i Carabinieri di Meldola che hanno provveduto a chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso.