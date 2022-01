Investita da un'auto e sbalzata via dalla bici: è in gravissime condizioni

E' in gravissime condizioni la donna investita mercoledì mattina ad Alfonsine. L'incidente è avvenuto alle 9.30 in piazza Monti, dove una donna dell'est Europa di 52 anni che stava viaggiando in bici è stata colpita da un'auto, una Fiat Panda condotta da una 66enne, che stava scendendo dal ponticello sul fiume Senio. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sta di fatto che la donna in bici, dopo aver colpito il parabrezza dell'auto, è stata sbalzata violentemente sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero atterrato sull'argine del fiume, con il quale la donna - risultata incosciente fin da subito - è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi dai sanitari. Per i rilievi di legge del caso è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.