Auto con 5 persone si ribalta nel canale: pompieri in azione per salvare un giovane rimasto intrappolato

Grande paura per 5 persone rimaste vittime di un incidente stradale nella notte. Tutto è avvenuto attorno alle 4.30 di sabato, in via Canalazzo, dopo l'incrocio con via del Manzone in località Zeppa inferiore a San Patrizio di Conselice. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un'Audi Q3 con 5 passeggeri a bordo (tra cui un minorenne) stava percorrendo via Canalazzo in direzione San Patrizio quando, in una curva, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, abbattendo diversi cartelli stradali e ribaltandosi nel canale che corre a lato della strada. Quattro dei passeggeri a quel punto sarebbero riusciti a uscire da soli dall'auto, ma uno degli occupanti dei sedili posteriori sarebbe rimasto incastrato, in stato semicosciente. Gli altri lo hanno sostenuto, evitando che andasse con la testa sotto l'acqua del canale, e nel frattempo hanno avvertito i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118, con due ambulanze e l'elimedica da Bologna, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo con in supporto l'autogrù dalla centrale di Ravenna. Sul posto anche i Carabinieri. I pompieri hanno provveduto a estrarre il giovane intrappolato nell'abitacolo e in seguito, con l'utilizzo dell'autogru, al recupero l'autovettura. Il giovane salvato è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato con l'elicottero al Bufalini di Cesena. Altri 3 giovani sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di Lugo. Il conducente dell'Audi, un uomo sui 40 anni, ha invece rifiutato le cure dei sanitari ed è stato sottoposto ai controlli etilometrici del caso da parte dei Carabinieri.